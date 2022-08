Collaborez plus efficacement avec des équipes distantes grâce à une meilleure prise en charge du bureau à distance pour la VCL et l’IDE.

Haute définition et 4K

Prise en charge de la haute définition dans l’IDE, avec un support complet des derniers moniteurs 4k+, ainsi que des polices et des icônes plus propres et plus nettes partout. Prise en charge améliorée de FMX à haute définition pour Windows et les ordinateurs de bureau offrant une interface utilisateur de bureau visiblement supérieure.